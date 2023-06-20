وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من المشروعات في شمال سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائب المحافظ عددًا من المشروعات الرياضية في مركز ومدينة بئر العبد.

افتتاح نادي 6 أكتوبر بشمال سيناء

وافتتح وزير الشباب والرياضة نادي 6 أكتوبر في رمانة، وتفقد الإنشاءات في مركز شباب سالم الهرش بإدارة شباب رمانة، وافتتح ملعب مركز شباب الشهيد أحمد منسي وملعب مركز شباب بئر العبد في مدينة بئر العبد.

وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام القيادة بمحافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، فضلًا عن تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية والرياضية في مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

افتتاح مشروعات رياضية بمدينة العريش

بدوره، أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، افتتاح عدد من المشروعات الأخرى في قطاع الرياضة في مدينة العريش منها افتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف بالعريش، والذي جري انشاءه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة في شمال سيناء، أن إقامة مارثون الرياضة من اجل التنمية بالعريش، وتفقد معرض المشغولات اليدوية للفتاة وتمكين المرأة، وافتتاح بطولة اتحاد الرياضات الترفيهية في الدومينو والطاولة والمؤهلة لبطولة العالم، والعروض الاستعراضية والشعبية بحضور وزير الشباب والرياضة.