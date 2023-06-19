برلماني: العالم يعتبر ما يحدث في مصر من مشروعات إعجازا غير مسبوق

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن عقيدة القيادة المصرية الآن البناء وتحمل المسؤولية والتضحية بالشعبية من أجل المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الشعب يقدِّر ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات تنموية.

ولفت درويش خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ملف تحسين البنية التحتية من خلال «حياة كريمة» يعتبر أبرز المشروعات التي تقوم بها الدولة، ممثلا بأن محافظة أسيوط أصبحت أكبر المحافظات التي تشهد مشروعات حياة كريمة بتكلفة كبيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: شبكة الطرق في الطرق بجميع أنحاء الجمهورية من الإنجازات المهمة في الدولة حاليا، وهذا يعتبر استثمارا ونقلة حقيقية في مستقبل المشروعات المصرية.

وشدد عمرو درويش على أن موقع مصر الاستراتيجي جعلها محط أنظار العالم، متمنيا أن يدافع الشعب عن نفسه ومناهضة الشائعات والمخططات التي تستهدف النيل من مقدرات الدولة عكس ما يحدث في الدول الأخرى.

احتفاء بكل ما يحدث في مصر حول العالم

وعلق عضو مجلس النواب: المواطن المصري له مكانته في كل مكان وهناك احتفاء بكل ما يحدث في مصر، والعالم يعتبر ما يحدث إعجازا غير مسبوق، منوها: مصر تبني حاليا بـ7% غير الـ7% المتواجدة حاليا، وذلك منفذ في المشروعات والمدن السكنية الجديدة، والصورة ليست قاتمة أو متشائمة.

الحوار الوطني كاشف

وبشأن الحوار الوطني، صرح البرلماني أنه حوار كاشف يشارك فيه كل المواطنين، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لكل من يريد المشاركة في رسم خطة الدولة المستقبلية بقابلية تطبيقها، والحوار الوطني غير مسبوق لأننا لم نجد في التاريخ ما يحدث الآن من وجود كافة التيارات على طاولة الحوار.