«تعليم شمال سيناء»: تغيب 21 طالبا عن أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

انتهت امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية في شمال سيناء، منذ قليل، بنسبة حضور بلغت 99.4%، وتغيب 21 طالبا، وصارت العملية التعليمية بدون أي معوقات.

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له، إن غرفة العمليات والمتابعة بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أي شكاوى أو معوقات اليوم خلال امتحان اللغة العربية.

15 لجنة امتحانات في العريش والشيخ زويد وبئر العبد

وأضاف أن عدد الطلاب بلغ 3772 موزعة على 15 لجنة امتحان في العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، موضحا أن عدد الحضور بلغ 3751 بنسبة حضور قدرت بنحو 99.4%، ولا يوجد أي شكاوى من الطلاب.

وشددت قوات الشرطة من قبضتها بمحيط اللجان، لمنع اقتراب أولياء الأمور من لجان الامتحانات، أو العمل على توتر الطلاب.