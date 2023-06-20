أماكن ذبح الأضاحي في مجازر دمياط.. مجانا أيام العيد

تنتشر أماكن ذبح الأضاحي في مجازر دمياط 2023، إذ تجري عملية النحر تحت إشراف الطب البيطري، من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، وخدمات الذبح، والسلخ، وجميع الخدمات اللازمة للأضاحي بأنواعها المختلفة في نطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم.

ومعرفة أماكن ذبح الأضاحي في المجازر الحكومية في دمياط 2023، جرى التشديد عليها من محافظ دمياط، حيث ستطبق غرامات مالية لمن يذبح الأضاحي في الشوارع والميادين، لذا حددت مديرية الطب البيطري 12 مجزر حكومي، تعمل لخدمة المواطنين خلال العيد بالمجان بمختلف مدن وقرى المحافظة، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وترصد «الوطن» أماكن ذبح الأضاحي في مجازر دمياط الحكومية 2023، مع العلم أن النحر مجانا طوال أيام العيد.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة دمياط

يقول الدكتور إيهاب شكري مدير الطب البيطري بدمياط لـ«الوطن»، إنه تم تقسم أماكن ذبح الأضاحي في مجازر دمياط خلال عيد الأضحى 2023، إلى 12 مجزرا آليا، يعملون بالمجان طوال فترة الأضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويوجد بمركز مدينة دمياط 3 مجازر، وهي:

مجزر دمياط العمومي بمنطقة شطا، ويخدم أهالي المدينة بأكملها.

مجزر بعزبة البرج، يخدم أهالي عزبة البرج والقرى المجاورة، ابتداء من قرية الخياطة والرطمة وحتى الشيخ درغام وعزبة البرج.

مجزر برأس البر، ويخدم أهالي رأس البر والسنانية

أما عن مركز فارسكور، فيوجد به مجزران:

مجزر فارسكور العمومي بفارسكور، ويخدم أهالي فارسكور جميعا بقراها.

مجزر الروضة الذي يخدم أهالي الروضة.

يوجد مجزر كفر البطيخ العمومي

وفي كفر سعد يوجد بها مجزران:

مجزر بوسط المدينة وآخر بقرية الوسطاني

وفي مركز الزرقا يوجد 3 مجازر بكل من الزرقا وسيف الدين وميت الخولي.

مجازر دمياط الحكومية تقدم الخدمة بالمجان

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن جميع مجازر دمياط تقدم خدماتها مجانا خلال أيام عيد الأضحى، وحذرت بعدم ذبح الأضحية في الشوارع، وذلك لحماية البيئة من التلوث، وضمان نظافة اللحوم.