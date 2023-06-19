موعد وأماكن صلاة العيد بأسوان.. استعدادات مكثفة في 1217 مسجدا وساحة

أيام قليلة تفصل المسلمين في شتى بقاع الأرض عن عيد الأضحى المبارك، الذي يرتبط بأداء فريضة الحج، لذا يسعى أهالي محافظة أسوان لمعرفة موعد وأماكن صلاة العيد بأسوان، حيث يختلف الموعد من محافظة لأخرى.

ويُحدد موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بأسوان قبل العيد بفترة كافية، وفقا لهيئة المساحة المصرية عقب حساب مساقط الظل، وينقسم لموعدين، نظرا لوقوع محافظة أسوان بأكملها على دائرة طول وخط عرض واحد، عدا مدينة أبو سمبل التى تقع بدائرة طول وخط عرض مختلف.

موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بأسوان

وأعلنت مديرية الأوقاف عن موعد وأماكن ساحات صلاة العيد بأسوان، وذلك في 1217 مسجدا وساحة، وذلك في الساعة 6:28 دقيقة صباحا، وموعد صلاة عيد الأضحى في مدينة أبو سمبل في تمام الساعة 6:37 دقيقة صباحا، وبذلك تكون آخر مدينة يُصلى بها عيد الأضحى المبارك هذا العام.

ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في أسوان

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023، ومن بينها ساحات مراكز الشباب والرياضة والنوادي، واستاد سوهاج الرياضي، وبينها مساجد الطلابية أشهر مساجد أسوان، ومسجد العقبة، ومسجد بدر، ومسجد المرحوم فهيم، ومسجد يوسف كروم، ومسجد السلام ومسجد السبعة وسبعين، ومسجد الرحمة، ومسجد العمر، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الحسن والحسين.

كيفية صلاة العيد في المسجد

وأوضحت مديرية أوقاف أسوان، كيفية صلاة العيد، من خلال ركعتين لهما إقامة كصفة سائر الصلوات وينوي بها صلاة العيد، ويكبّر في الركعة الأولى منها سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية يكبر خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ وتضم خطبة العيد