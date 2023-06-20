تفتيش آذان طالبات الثانوية العامة قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالغردقة

شهدت لجان الثانوية العامة بالغردقة إجراءات تفتيش دقيقة للطالبات قبل دخولهن اللجان لأداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، إذ تم تفتيش آذان البنات وتم السماح للطلاب بالدخول قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، وذلك حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.

تفتيش الآذان في امتحانات الثانوية العامة

وكشف مصدر بتعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن تفتيش الطلاب قبل دخول الامتحانات هو إجراءات وتعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن تفتيش الأذن للتأكد بأن الطالبة لا تضع سماعة بلوتوث في أذنها.

بدء امتحانات الثانوية العامة

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء، إلى أن لجان البحر الأحمر عددهما 13 لجنة شهدت انتظام 3425 طالبًا، في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في مدن من القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة، لافتا إلى دخول الطلاب اللجان قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بنصف ساعة وذلك طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

تفاؤل في امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وارتسمت علامات التفاؤل والثقة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر قبل بدء امتحان وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة الطلاب في محيط اللجان و التواجد خارج اللجان لتلاوة القرآن الكريم.