بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023، التوافد على اللجان الامتحانية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والانجليزية والإسبانية»، حيث يؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، الامتحان في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

لا تهاون في تفتيش الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على رُؤساء اللجان بتفتيش الطلاب قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية»، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة.

وشددت الوزارة على تفتيش طلاب الثانوية العامة ثلاث مرات باستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل اللجان الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية)

عدم السماح بالغش

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بعدم السماح بأي نوع من الغش في امتحانات الثانوية العامة، والالتزام بكافة الاجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.