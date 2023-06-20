بالقرآن والدعاء.. أولياء الأمور ينتظرون أمام لجان الثانوية العامة بالدقهلية

سيطرت حالة من القلق والترقب على وجوه أولياء الأمور في الدقهلية أثناء انتظارهم أمام لجان الثانوية العامة، وبدأ البعض بقراءة القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم بالنجاح والقدرة على اجتياز الامتحان بسهولة.

قلق أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالدقهلية

قال زكي عنتر ولي أمر طالبتين بالثانوية العامة لـ«الوطن»، إنه حريص على الذهاب مع بناته للامتحان، وانتظارهم أمام اللجان للدعاء لهم، موضحًا: «فكرة إني قاعد في البيت منتظر رجوعهم دي صعبه أوي، فضلت إني أكون بجانبهم أمام اللجان».

وأضاف أنه يأتي كل يوم معهم ويجلس في انتظارهم بالساعات من أجل طمأنتهم بوجوده جوارهم في الامتحانات: «هم بيطمنوا أول ما اقعد في انتظارهم قدام اللجان، وهو ده الهدف من وجودي هنا الأمان ليهم، لأنه هيشجعهم يحلوا كويس وبإذن الله نتيجة الثانوية العامة تكون مرضية».

وأشار محمد جمال ولي أمر طالبة بالثانوية العامة بالدقهلية إلى أنه يأتي كل يوم مع ابنته أمام اللجان، وينتظرها من أجل بث الأمان في قلبها، مشددًا: «كانت متوترة وقلقانة قبل دخول الامتحان، لكن وقوفي جنبها، وأول ما عرفت أني قاعد منتظرها اطمأنت أن الوضع هيكون كويس».

وأضاف أنه ترك سفره وعمله من أجل البقاء جوار ابنته في انتظارها أمام اللجان: «المفروض أني بسافر كل يوم في الميعاد ده لشغلي، لكن أنا قررت تأجيل السفر بعد ما تخرج من الامتحان، وتطمن، وبعدها هسافر».

قراءة القرآن الكريم أمام اللجان بالدقهلية

وأكدت عبير أحمد والدة طالبة بالثانوية العامة بالدقهلية أنها حريصه علي قضاء الوقت أمام لجان الثانوية العامة في الدعاء لابنتها وقراءة القرآن الكريم: «لمدة ساعتين قدام اللجان بقرأ القرآن الكريم، والموضوع غير مقتصر علي بالعكس، بنتي كمان قبل اللجنة بتقرأ قرآن استعدادا لدخول اللجنة»