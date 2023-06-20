رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الفضاء المصرية»: إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2

كتب:

أحمد أبوضيف
10:36 ص | الثلاثاء 20 يونيو 2023
وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، إن الوكالة ستشهد الأحد المقبل، تنظيم فعالية مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، بالتعاون مع الجانب الصيني، بحضور لفيف من المسؤولين بالدولة والشخصيات البارزة بمجال قطاع الفضاء.

استلام أوراق لنتهاء العمل بالقمر الصناعي المصري

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية وفقا لبيان صادر عنها، أن الاحتفالية تأتي في إطار انتهاء التجهيزات كافة، واستلام أوراق انتهاء العمل بالقمر الصناعي المصري والاختبارات الخاصة به، والاستعداد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد:

 رئيس جامعة حلوان: نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية

«اتصالات النواب»: إنشاء وكالة الفضاء المصرية خطوة على الطريق الصحيح

وظائف مطلوبة من وكالة الفضاء المصرية.. اعرف الشروط والمستندات

وزير الصحة يبحث سبل الاستفادة من وكالة الفضاء المصرية في القطاع الطبي
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.