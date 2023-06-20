«الفضاء المصرية»: إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، إن الوكالة ستشهد الأحد المقبل، تنظيم فعالية مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، بالتعاون مع الجانب الصيني، بحضور لفيف من المسؤولين بالدولة والشخصيات البارزة بمجال قطاع الفضاء.

استلام أوراق لنتهاء العمل بالقمر الصناعي المصري

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية وفقا لبيان صادر عنها، أن الاحتفالية تأتي في إطار انتهاء التجهيزات كافة، واستلام أوراق انتهاء العمل بالقمر الصناعي المصري والاختبارات الخاصة به، والاستعداد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.