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«اتصالات النواب»: إنشاء وكالة الفضاء المصرية خطوة على الطريق الصحيح

كتب:

محمد يوسف
10:21 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية خطوة على الطريق الصحيح، ويرجع الفضل فيها للقيادة السياسية التي أيقنت أهمية الانضمام إلى نادي الفضاء العالمي بآليات تمكن المصريين من غزو الفضاء، بما يحقق طموحات المصريين في الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، ويخدم اعتبارات الأمن القومي.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023-2024، أنّ اللجنة تدعم بكل قوة جهود تحقيق نقلة تكنولوجيه، من خلال دعم موازنة الوكالة بما تحتاجه لتحقيق أهدافها الوطنية التي أنشأت من أجلها؛ لتحلق بالخطط المصرية في آفاق عالية.

وأكد مسؤولو وكالة الفضاء المصرية، أنّ برنامج الفضاء المصري بدأ له أهداف محددة بدأت بالتعاون مع الجانب الأوكراني بالقمر سات1 في 2001، وأطلق 2007 واستمر في المدار الخاصة به مدة 3 سنوات، ثم فقد الاتصال به بعد 3 سنوات ونصف، وتم اللجو إلى التحكيم للحصول على الحقوق المصرية في هذا الشأن.

الأقمار الصناعية

وأضاف مسؤولي وكالة الفضاء، أنّ مصر استفادت استفادة كبيرة من التعاون الأوكراني في مجال إطلاق الأقمار الصناعية واستطعنا أحداث نقلة تكنولوجيه كبيرة بتدريب 6 مهندسين مصريين استطاعوا التعرف على كل العلوم والتدريبات اللازمة لهذه التقنية.

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