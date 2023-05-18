وظائف مطلوبة من وكالة الفضاء المصرية.. اعرف الشروط والمستندات

أعلنت وكالة الفضاء المصرية رغبتها في موظفين جدد، وذلك عبر موقعها الرسمي، منوها لعدد من الشروط والمهام المتعلقة بكل وظيفة والتي تختلف من وظيفة لأخرى.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة بحسب وكالة الفضاء المصرية، على هذا النحو:

مهندس تخطيط

بحسب وكالة الطاقة المصرية، فإن وظيفة مهندس تخطيط تتطلب الاتي:

- حاصل على البكالوريوس (تقدير جيد على الأقل) في الهندسة ‏أو العلوم او في مجالات ذات الصلة‏ ‏.

- سنوات خبرة مناسبة ويفضل في مجال تكنولوجيا الطيران /الفضاء والأقمار الصناعية.

- يفضل من لدية معرفه ومشاركة فعالة في العمليات داخل مركز التجميع والتكامل والاختبار.

- يفضل من لدية شهادة تأهيل او تدريب دولي علي الأعمال داخل مراكز التجميع والاختبار .

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة بالإضافة الى مهارات الحاسب الالي.

- القدرة على إدارة وتنفيذ الأعمال الفنيه المنوط بها على أكمل وجة والقدرة والكفاءة فى تنفيذ الخطط والاهداف الأساسية والإلتزام بأخلاقيات العمل والقدرة على تنفيذ الأعمال من خلال المشاركة فى فريق العمل .

- الالمام ببرامج إدارة المشاريع مثل Primavera P6 أو MS Project.

- المعرفة بتجميع الأقمار الصناعية وعمليات التكامل والاختبار ، بما في ذلك المواد والإجراءات والأدوات.

- القدرة على إنشاء وتحديث جداول المشروع وتتبع التقدم المحرز في مقابل تلك الجداول.

- تفهم لفكر إدارة المخاطر والقدرة على تحديد وتقليل المخاطر المحتملة.

- الإلمام بمبادئ الجودة والقدرة على ضمان تنفيذ العمل وفقاً لمعايير السلامة والجودة.

- مهارات اتصال قوية للعمل بفعالية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

مهندس القياسات

كما نوهت الوكالة عن حاجتها إلى شغل وظيفة مهندس القياسات والتي تتطلب الأتي:

- حاصل على البكالوريوس (تقدير جيد على الأقل) أو درجة علمية أعلى في الهندسة ‏(الطيران/ الميكانيكا/ الميكاترونيكس) أو في مجالات ذات الصلة‏.

- سنوات خبرة مناسبة ويفضل من لدية خبرة في مجال علوم وتكنولوجيا الطيران/ الفضاء والأقمار الصناعية.

- يفضل من لدية خبرة عملية ومشاركة فعالة في عمليات التجميع والقياسات.

- يفضل من لدية شهادة اعتماد او تدريب علي الأعمال داخل مراكز التجميع والاختبار.

- لديه خبرة ومعرفة شاملة بكافة إجراءات وضوابط العمل داخل البيئة النظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة كتابة وقراءة بالإضافة الى مهارات الحاسب الالي.

- الإلمام التام بأساليب واجراءات القياس اللازمة للأقمار الصناعية وكذلك أنواع وطرق التثبيت الميكانيكية وربط الكابلات والوصلات الكهربائية المتعلقة بانظمة القياس المستخدمه مع الأقمار الصناعية.

- الإلمام بالأجهزة والمعدات والعدد الخاصة المستخدمة فى عمليات القياس.

- الإلمام التام بإجراءات توثيق العمليات المنفذة على مكونات وأجزاء القمر الصناعى.

الإلمام التام والكفاءة فى إستخدام الحاسب الاّلى والبرامج ذات الصلة.

وظيفة مهندس أول اختبارات البيئة الفضائية

أما وظيفة مهندس أول اختبارات البيئة الفضائية فتتصلت الشروط والمهام الأتية:

- حاصل على البكالوريوس (تقدير جيد على الأقل) أو درجة علمية أعلى في الهندسة ‏(الطيران/ الميكانيكا/ الميكاترونيكس) أو في مجالات ذات الصلة‏ .

- سنوات خبرة مناسبة ويفضل في مجال علوم وتكنولوجيا الطيران/ الفضاء والأقمار الصناعية.

- يفضل من لدية خبرة أومشاركة سابقة في تنفيذ عمليات اختبار البيئة الفضائية لأنظمة الاقمار الصناعية.

- يفضل من لدية خبرة عملية في تشغيل الغرف الحرارية مفرغة الهواء بانواعها المختلفة والتعامل مع الأنظمة الملحقة.

- يفضل من لدية شهادة او تدريب دولي علي الأعمال داخل مراكز التجميع والاختبار.

- لديه خبرة ومعرفة شاملة بكافة إجراءات وضوابط العمل داخل البيئة النظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة بالإضافة الى مهارات الحاسب الالي.

- الإلمام بأنظمة الأقمار الصناعية ومنهجيات الاختبار، فضلاً عن مهارات الاتصال والتنسيق.

- الإلمام بأساليب وطرق الاختبارات الحراريه لأجزاء ومكونات الأقمار الصناعية وكذلك أنواع وطرق القياسات و التحكم الحراري.

- الإلمام التام بإجراءات توثيق العمليات المنفذة على مكونات وأجزاء القمر الصناعى.

- الإلمام بمواصفات وتشغيل معدات وأنظمة الغرف الحرارية ذات الضغوط المنخفضة وطرق وأساليب تحليل نتائج الإختبار.

- الإلمام بأنواع انظمة محاكاة بيئة الفضاء وكافة الأنظمة الملحقة بشكل عام ومحاكي تدفق الفيض الحراري بشكل خاص.

- الإلمام بمكونات ونظريات عمل منظومة تفريغ الهواء بإستخدام النيتروجين السائل /الغازى وانظمة التحكم والقياس لكافة البيانات اثناء تنفيذ الاختبارات.

- القدره علي التعامل مع الحالات الطارئة اثناء تنفيذ الاختبار وذلك لما يحتوية الاختبار من العديد من المخاطر.

- الإلمام التام والكفاءة فى إستخدام برامج الحاسب الاّلى وخاصة البرامج التشغيلية ذات الصلة.

وظيفة أخصائي التحكم والتحليل الحرارى للقمر

وأخيرا وظيفة وظيفة أخصائي التحكم والتحليل الحرارى للقمر تتطلب شروط ومهام محددة وهي:

- بكالوريوس هندسة أو أعلى في هندسة القوي الميكانيكية أو هندسة الطيران و الفضاء.

- خبرة في استخدام برامج التحليل الحرارى مثل Thermal Desktop و Comsol و ANSYS.

- 10 سنوات خبرة أو أكثر في نظم التحكم والتحليل الحراري للمركبات الفضائية بمستوى إعداد تكنولوجي TRL-9 .

- سبق له قياده فريق لتطوير" نظم "للتحكم والتحليل" الحراري للمركبات الفضائية " بمستوى إعداد تكنولوجي TRL-9.

- خبرة ذات صلة ومثبتة في التصميم الحراري المناسب والتحليل في صناعة الفضاء.

- يمتلك مهارة التواصل والتعامل الفائق مع أقرانه فى إدارته وفى الإدارات الأخرى.

- إدارة مشروع واحد على الاقل له علاقة بمجال تطوير وبناء نظم "للتحكم والتحليل" الحراري للمركبات الفضائية بمستوى إعداد تكنولوجي TRL-9.

- الالمام باللغة الإنجليزية والتحدث بها بطلاقةالقدرة على توصيف أجهزة (TCS) النشطة والسلبية والتعامل معها.

- التمتع بمهارات كتابة التقارير الفنية الممتازة مع قدرة مثبتة على إنشاء وثائق فنية عالية الجودة.