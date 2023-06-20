رئيس جهاز تعمير سيناء: نفذنا مشروعات تنموية بـ5 مليارات جنيه

قال اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بسيناء، لتكون قاطرة تنمية حقيقية علي أرض الواقع في كل القطاعات، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار رئيس نفذ مشروعات في شمال وجنوب سيناء تخطت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وأوضح «مصطفى»، أن جهاز التعمير مستمر في تنفيذ المشروعات لخدمة أهالي سيناء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جولة تفقدية

جاء ذلك الجولة التفقدية الأولى التي يقوم بها اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير سيناء يرافقه المهندس ناجي إبراهيم مدير عام منطقة تنفيذ جنوب سيناء.

وبدأت الحولة بزيارة مشروعات التنمية المتكاملة في مزرعة 30 يونيه بمنطقة وادي الطور، ومزرعة شباب الوادي التابعين لمدينة طور سيناء، حيث تفقد الصوب الزراعية وأحواض الأسماك، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من البلح البرحي والمجدول والمانجو.

وأشاد اللواء وائل مصطفى بالمشروعات المنفذة والتي أصبحت تسهم في تلبية احتياجات أهالي سيناء، وهو الهدف الأساسي من إقامة هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بزيارة إلي عدد من المشروعات الأخرى التي ينفذها الجهاز في جنوب سيناء للوقوف على آخر المستجدات.

مشروع التجلي الأعظم

في سياق متصل قال المهندس ناجي إبراهيم مدير عام منطقة تنفيذ جنوب سيناء، إن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء سيقوم بزيارة مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين للوقوف على اخر المستجدات ونسب التنفيذ، موضحاً أن التحولات مستمرة في المدن.

جدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد أصدر عدة قرارات بتغييرات جديدة ببعض الوظائف القيادية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التابعة للجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، حيث جري تعيين المهندس محسن سعيد حامد، نائباً لرئيس الجهاز المركزى للتعمير لمشروعات تعمير سيناء، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيساً لجهاز تعمير سيناء، واللواء أحمد مدحت محمد، نائباً لرئيس جهاز تعمير سيناء.