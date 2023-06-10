سانت كاترين تستقبل 1000 سائح وتستعد لافتتاح مشروع التجلي الأعظم

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين استقبلت 1000 سائح من مختلف الجنسيات، حيث قاموا بالمبيت فوق قمة جبل موسى على ارتفاع 2250 مترا فوق مستوى سطح البحر، لمشاهدة شروق الشمس.

وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن رحلات اليوم في سانت كاترين تبدأ من بعد العصر حتى ظهر اليوم الثاني، حيث يأتي السياح عن طريق أفواج إلى سانت كاترين من مدينتي شرم الشيخ ودهب، ويصعودن الجبل لمشاهدة شروق وغروب الشمس.

مشروع التجلي الأعظم

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مشروع التجلي الأعظ سيضاعف عدد السياح الوافدين إلى مدينة سانت كاترين، لأنه سيتيح للسياح قضاء 3 أيام على الأقل.

وأشار إلى أن المشروع المتوقع افتتاحه في أكتوبر المقبل يضم نُزلا بيئيا، ومركزا للزوار، ومناطق ترفيهية وخدمية افتقدتها مدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أن رحلات اليوم الواحد تأتي إلى المدينة ستقل تدريجيا.

مطار سانت كاترين

وأوضح «فودة»، أن سانت كاترين كانت تعاني من قلة الرحلات الجوية، موضحا أن الدولة بدأت تطوير مطار سانت كاترين تزامنا مع مشروع التجلي الأعظم، ليكون المطار جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية من أي دولة، خاصة أنه أصبح يسع أكثر من 11 طائرة.

يذكر أنه جار رفع كفاءة وإطالة الممر الحالي بطول 3 آلاف متر، وإنشاء جراج جديد سعة 8 طائرات، وزياردة طاقة الترماك لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 11 طائرة.