س و ج.. كل ما تريد معرفته عن زيادة رواتب 29 مليون شخص في القطاع الخاص

حالة من الارتياح الكبير انتابت أكثر من 29 مليون عامل في القطاع الخاص، بعد القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور أمس، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، ليتماشى وضع هؤلاء العاملين مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم التفاصيل عن زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص، من خلال الإجابة عن أبرز وأهم الأسئلة التي تتردد بين العاملين في هذا الشأن في صورة سؤال وجواب كما يلي:

- متى يبدأ تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ؟

بداية من مرتبات شهر يوليو 2023.

- ما قيمة الزيادة الأخيرة التي قررها المجلس القومي للأجور أمس؟

قيمة الزيادة الأخيرة 300 جنيه.

- كم كانت قيمة الحد الأدنى لأجورالعاملين بالقطاع الخاص قبل زيادة أمس؟

2700 جنيه

- هل الزيادة التي قررها المجلس القومي للأجور، هي الزيادة الوحيدة التي تشهدها مرتبات العاملين بالقطاع الخاص؟

بالتأكيد لا، إذ أن مرتبات العاملين في القطاع الخاص شهدت زيادة قبل ذلك 3 مرات خلال سبع سنوات، حيث زادت المرتبات إلى 1200 جنيه ثم إلى 2000 جنيه ثم إلى 2700 جنيه، وصولا إلى الزيادة الرابعة وهي 3000 جنيه .

- ما عدد المستفيدين من الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

حوالي 29 مليون عامل بـ القطاع الخاص، في المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 فردا .

تطبيق الزيادة الأخيرة على مرتبات جميع العاملين

- هل كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه؟

بالتأكيد سيتم تطبيق الزيادة الأخيرة على مرتبات جميع العاملين بالقطاع الخاص.

- ما هي الضمانات التي تضمن بها الحكومة التزام القطاع الخاص بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور؟

هذه مسؤولية قطاعات التفتيش والمتابعة والحاصلين على صفة الضبطية القضائية بوزارة العمل، وتقوم الوزارة بتكليف هذه القطاعات بعمل جولات تفتيش مفاجئة ومستمرة لضمان تنفيذ القرار .

- هل تتعرض المنشآت المخالفة لقرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجورلأي عقوبات؟

عقوبات مشددة بنص قانون العمل، تبدأ من توقيع غرامات مالية كبيرة، وتصل العقوبة إلى درجة إغلاق المنشأة المخالفة .