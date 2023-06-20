رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. «احسب مرتبك كام في أول يوليو»

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بعد أن قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس، رفعه لتحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من 2700 الى 3000 جنيه

وفقا لما قالته وزارة التخطيط في بيانها، فإن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص للعامل الذي يتقاضى 2700 جنيه أو أقل سيتم رفع راتبه ليتقاضى 3 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل.

«السقطي» يكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

ورحب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القرار تضمن رفع الراتب من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، موضحا أن القرار يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، تم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع، مشيرا إلى أنه تم مناقشة إنشاء لجنة ضمن لجان المجلس القومي للأجور تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في إطار سياسات الدولة

وتابع السقطي أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تأتي في إطار سياسات الدولة لدعم عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، و الحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب العمل في ظل ارتفاع كبير فى أسعار التضخم عالميا ومحليا.