عضو «القومي للأجور»: اجتماع إقرار الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لم يحدد بعد

قال مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن انعقاد اجتماع المجلس مع وزيرة التخطيط، لتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لم يحدد بعد.

وذكر «بدوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المنتظر أن تعلن وزيرة التخطيط، عن عقد اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة مسألة الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وشرح عضو المجلس القومي للأجور، أن بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من المعتاد عليه أن يكون في شهر يناير، أما بالنسبة للقطاع الحكومي، تعلن في شهر يوليو، لأن الموازنة تكون في هذه الفترة، لكن بداية من شهر أغسطس أو سبتمبر، يبدأ المجلس الإعلان لاجتماع تمهيدًا لمسألة الأجور في يناير.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأكد «بدوي»، أن حاليًا لم يعلن أي شيء بزيادة الحد الأدنى للأجور، أو تحديد اجتماع للمجلس، لمناقشة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.