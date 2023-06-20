الجنايات تعاقب سائق «توك توك» بالسجن المشدد 8 سنوات لخطف طفل في البدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق توك توك، لإدانته بخطف طفل في منطقة البدرشين، بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية.

خطف طفل بغرض طلب فدية

وجاء في أوراق القضية، خطف المتهم «سائق توك توك» بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، الطفل المجني عليه، الذي لم يبلغ الثمانية عشر من عمره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم خطف الطفل المجني عليه بغرض طلب فدية من أسرته، وحينما بدأ الأمر ينكشف ترك الطفل بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة القسم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بلاغ بخطف الطفل المجني عليه

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البدرشين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد خطف المتهم «سائق توك توك»، الطفل المجني عليه، تحت تهديد السلاح، وكان ذلك في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى القبض على المتهم الذي اعترف أنه خطف الطفل لطلب فدية من أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.