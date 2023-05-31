القبض على حداد وعامل بتهمة خطف حقائب السيدات في الدقي

ألقت مباحث الدقي القبض على حداد وعامل بتهمة خطف وسرقة حقائب السيدات بالشارع في الدقي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغات بخطف وسرقة حقائب السيدات

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي يفيد فيه تمكّن النقيب محمد ناصر معاون المباحث مع القوة المرافقة له من القبض على حداد 16 سنة، وعامل 20 سنة، على درجة بخارية بتهمة خطف وسرقة حقائب السيدات في الشارع بعد تعدد البلاغات بقسم الدقي بتكرار الحادث.

وأمر المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث بعمل كمين لهما بالمكان، وتمكّن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.