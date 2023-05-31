رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على حداد وعامل بتهمة خطف حقائب السيدات في الدقي

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:28 م | الأربعاء 31 مايو 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

ألقت مباحث الدقي القبض على حداد وعامل بتهمة خطف وسرقة حقائب السيدات بالشارع في الدقي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغات بخطف وسرقة حقائب السيدات

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي يفيد فيه تمكّن النقيب محمد ناصر معاون المباحث مع القوة المرافقة له من القبض على حداد 16 سنة، وعامل 20 سنة، على درجة بخارية بتهمة خطف وسرقة حقائب السيدات في الشارع بعد تعدد البلاغات بقسم الدقي بتكرار الحادث.

وأمر المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث بعمل كمين لهما بالمكان، وتمكّن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

إصابة أمين شرطة في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بكفر الشيخ

انفجار سيارة مفخخة داخل مجمع شرطة جنوب تايلاند.. وسقوط قتيل و29 مصابا

إصابة مجند شرطة وسيدة صدمتهما سيارة بالقاهرة.. كان يساعدها في عبور الطريق

القبض على 5 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة سيارة في مدينة نصر

حبس 5 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة سيارة في مدينة نصر
بقلم جيهان عبد العزيز