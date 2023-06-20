«صباح الخير يا مصر»: الجمهورية الجديدة انتصرت على العشوائيات في زمن قياسي

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، الضوء على البصمة القوية في ملف الإسكان والتي قضت على العشوائيات بعد ثورة 30 يونيو، ضمن خطط الجمهورية الجديدة.

ملف العشوائيات من أكبر التحديات التي واجهت الدولة

وقالت الإعلامية منة الشرقاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن هذا الملف كان من أكبر التحديات التي واجهت القيادة السياسية، حيث انتصرت القيادة عليه في زمن قياسي، وكانت البداية من مشروع الأسمرات الذي يعد واحدا من أكبر مشروعات الإسكان البديل، وتوالت بعده مشروعات التطوير في أرض الخيالة وروضة السيدة زينب وأهالينا.

ملف الإسكان من الملفات التي شهدت تغييرا واضحا في حياة المصريين

وأكدت الإعلامية، أنّ ملف الإسكان من الملفات التي شهدت تغييرا واضحا في حياة المصريين، وشهد جهودا قوية جدا من جانب القيادة السياسية والحكومة، لخلق مناطق آمنة وحضارية وصحية.