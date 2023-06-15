«تطوير العشوائيات» أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو بالقليوبية.. حياة آمنة وكريمة

تعد مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القليوبية من أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو على مدار الـ10 سنوات الماضية، حيث شهدت المحافظة ضمن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في ربوع المحافظة بعد الثورة ضمن مشروعات حياة كريمة ومشروعات تطوير عواصم المدن والإسكان في الجمهورية الجديدة، التي ساهمت في تحسين أحوال المواطنين وإنقاذ المواطنين من الحياة في عدد كبير من المناطق العشوائية.

تستعرض «الوطن» أبرز مشروعات تطوير العشوائيات التي شهدتها المحافظة بعد ثورة 30 يونيو على مدار السنوات الماضية والتي شهدتها مدن ومراكز المحافظة في الجمهورية الجديدة وساهمت في تحسين الحياة في مراكز ومدن المحافظة.

إنقاذ 11 منطقة عشوائية من مخاطر الضغط العالي

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مشروعات تطوير العشوائيات في المحافظة كان لها نصيب كبير من الاهتمام عقب ثورة 30 يونيو، بالتعاون مع شركاء النجاح، وكان من أبرزها التخلص من المناطق غير الآمنة العشوائية بمدن الخصوص وشبرا وقليوب وإنهاء مخاطر المعيشة في 11 منطقة أسفل خطوط الضغط العالي بتكلفة 750 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

تحويل منطقة العشش لمشروع سكني ضخم

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أن مشروعات تطوير العشوائيات في القليوبية بعد ثورة 30 يونيو شهدت إطلاق مشروع «أهالينا» المعروف بين المواطنين بـ«كمبوند الغلابة " حيث جري تحويل منطقة عشش البكري لعمارات سكنية لقاطني علي غرار الاسمرات لتوطين السكان من خلال تطوير البنية الأساسية بالمنطقة وتحسين المرافق والخدمات اللازمة وتوفير حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن الوكالة الألمانية للتعاون شاركت في مشروعات تطوير العشوائيات من خلال معدات التعامل مع المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة والخصوص وقليوب وتغطية وتجميل ترعه بقليوب تجهيز مدرسة جديدة بالخصوص بالإضافة إلى 13 مشروعا لتحسين التعليم.

إسكان الأسر بلا مأوي

أشار المحافظ إلى أنه في مجال سكان الفئات أكثر احتياجا جرى إنشاء 5 عمارات ببهتيم وتسكين 90 أسرة من سكان الخيام ودار الضيافة بشبرا الخيمة بها في إطار خطة تسكين كل الأسر الباحثة عن مأوى وتطوير 3 مناطق عشوائية بالمحافظة هي منطقة عبد المنعم رياض بشبرا الخيمة وعزبة علام بالخصوص، وبحري السكة الحدي بقليوب حيث جرى تطوير البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليم والبيئة والنظافة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير العشوائيات في المحافظة تأتي ضمن اهتمامات الدولة لدعم جميع الفئات المستحقة وبخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومن أهم انجازات ثورة 30 يونيو.