وزير الإنتاج الحربي يشهد إجراءات التشغيل التجريبي لمنتجات مصنع المدرعات

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، أحد المصانع التابعة للوزارة، وشهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبي لعدد من المدرعات التي ينتجها المصنع، ورافقه خلال الجولة عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص عليها بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

وعقب وصول الوزير محمد صلاح إلى مقر المصنع، بدأ رئيس مجلس إدارة المصنع تقديم نظري، تضمن عرض الموقف التنفيذي لـ8 مشروعات بحثية جديدة يجهّزها المصنع حاليا للإعلان عنها خلال هذا العام.

واتجه وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد ذلك، إلى منصة الاختبارات، حيث شهد التشغيل التجريبي لأحد البحوث، وهي عبارة عن عربة مدرعة جديدة، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميداني.

كما تفقد الوزير، عددا آخر من المشروعات البحثية التي تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية، وخلال الجولة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الدور الريادي لمصنع «200 الحربي»، والذي يعد قلعة الصناعات العسكرية في مصر، حيث يساهم المصنع بشكل كبير في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة.

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، بأنّ «مصنع 200 الحربي» من أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويمثل مصدرا رئيسيا لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة الميدانية، المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامي، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش، المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس ناصر فؤاد، المشرف على قطاع التسويق والمعارض، والمهندس جهاد سعيد عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، والمهندس عزت محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، والدكتور المهندس إيهاب أبو بكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار النائب، ومحمد أبو المجد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.