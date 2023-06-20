الجامعات الأوروبية تطلق أول مجمع حاضنات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية

قدم الدكتور محمود هاشم عبد القادر المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعالم المصري الحاصل على 11 براءة اختراع، ومكتشف علاج الملاريا، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته لمؤتمر الاحتفال باليوم العالمي لأفريقيا والذكرى الستين لتأسيس منظمة الإتحاد الإفريقي والذي عقد بعنوان «أفريقيا في قلب مصر»، وخلال كلمته أعلن هاشم عن إطلاق الجامعات الأوروبية أول مجمع حاضنات تكنولوجية بالعاصمة الادارية.

شارك في المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من السفراء بمختلف الدول الأفريقية، وممثلي من الوزرات والمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «هاشم»: «علينا تذكر مسيرة القارة وتاريخها، ذلك لبث روح الأمل ومواجهة التحديات التي تواجهها القارة»، لافتا إلى أن إمكانات القارة لم تكتشف بعد، حيث أنها تمتلك كميات هائلة من المواهب والعناصر البشرية المتميزة.

استضافة الجامعات 32 برنامج دراسي في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

وأشار هاشم، إلى أن الجامعات الأوروبية تلعب دورا كبيرا في ترابط الشعوب الإفريقية واحتضان أبناء القارة في مختلف التخصصات الفريدة على أرض العاصمة، وبدأ ذلك باستضافة الجامعات 32 برنامجًا دراسيًا في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وذلك من جامعات عالمية مرموقة ومؤسسات تعليمية دولية، لافتا إلى أن تعاون الجامعات الأوروبية مع القارة الإفريقية يمتد إلى استقبال طلاب من القارة وإطلاق بحوث مشتركة وبينية وتكنولوجية وهندسية بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي الإفريقي، وبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس.

تقديم 10 منح دراسية مجانية كلية وجزئية لشباب القارة المتميزين

وأعلن رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، تقديم 10 منح دراسية مجانية كلية وجزئية لشباب القارة المتميزين سواء في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا أو لإجراء البحوث، فضلا عن تدشين مجمع حاضنات تكنولوجية ومركز إبداع بالجامعات الأوروبية لتكون نواة للإبداع في العاصمة الإدارية.

يذكر أن الاحتفالية تضمنت عرض ابتكارات مصرية في التعليم العالي والصحة، على رأسها مشروع تطبيقات لعلاج الملاريا والتي تم تطبيقها في أوغندا، وأثيوبيا.