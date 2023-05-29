تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

كرّم مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، في جلسته التي عقدها، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث أهدت الدكتورة نهى دنيا، درع الكلية لهما، لجهودهما ودعمهما المستمر للكلية، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

تكريم رئيس جامعة عين شمس

وشهد اجتماع مجلس الكلية، مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للكلية، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتضمنت الجلسة الإعداد للائحة الجديدة للكلية وإدماج برنامج الصحة الواحدة العالمية فى برامج اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للجامعات على أن يبدأ تطبيقها العام المقبل.

جامعة عين شمس

كما جرى الاتفاق فى المجلس على الخطة التسويقية لهذه البرامج حيث تشكل الاتجاهات الحديثة للدولة ومتطلبات وزراة البيئة لإعداد الكوادر المطلوبة تبعا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر «برنامج للماجستير والدكتوراه في الطاقة الجديدة، والماجستير في الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع جامعة كولن في ألمانيا، والماجستير لإعداد استشاري بيئي، والماجستير في إعادة التدوير»، وتم مناقشة خطة تطوير قطاعات الكلية المختلفة.