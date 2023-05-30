اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة في «صيدلة جنوب الوادي»

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، لتحقيق أهداف متعددة تغطي كافة مجالات أهداف التنمية المستدامة والتبادل الأكاديمي بين الجانبين.

توقيع مذكرة تفاهم مع مصانع السكر

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على مذكرة التفاهم بين الجامعة وشركة السكر للصناعات التكاملية، لتنفيذ دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وربط البحث العلمي بالصناعة، كما وافق أيضا على مذكرة التفاهم بين كلية طب الفم والأسنان بالجامعة ونادي روتاري هليوبوليس الشروق في المجال العلاجي والتعليمي.

لائحة الدراسات بنظام الساعات المعتمدة

كما وافق المجلس على اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة الخاصة بكلية الصيدلة بالجامعة، واعتماد لائحة ضوابط العمل للفصل الدراسي الصيفي بكلية العلوم، واعتماد اللائحة المقترحة لدبلوم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهني للدراسات العليا «نظام العام الواحد»، ووافق المجلس على تأهيل البرامج المميزة بالجامعة للحصول على الاعتماد البرامجي.

ووافق المجلس أيضا على تعيين الدكتور أيمن عبد الله شندي يوسف في وظيفة أستاذ بكلية الآداب، ومنح اللقب العلمي للدكتورة سهى محمد عبد اللطيف سليمان لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، ومنح اللقب العلمي للدكتور علي ربيع كامل حمدان في وظيفة أستاذ بكلية الطب.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة سلوى سعيد أحمد علي في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور أحمد بخيت محمد أحمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة، والدكتور حسين أبو المجد سيد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وتعيين الدكتور هاني فوزي عبد الغني خلاف في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

كما تضمنت قرارات مجلس الجامعة، منح اللقب العلمي للدكتور محمد همام هادي سقلي في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا، ومنح اللقب العلمي للدكتور السيد محمد السيد مقدام في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري، ومنح اللقب العلمي للدكتور نهاد حسن عبدالرحمن جاد المولى لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة جهاد محمد صلاح الدين إبراهيم بكلية العلوم، والدكتورة لبنى أحمد كمال الشعراوي والدكتورة سارة عبد الفتاح محمد هاشم بكلية الآداب، والدكتورة رواء علم الدين أحمد إسماعيل عوض والدكتورة رحاب جمال مهدي حسن والدكتورة رشا سيف الدين محمود طلب والدكتور أسامة محمود السيد محمد بكلية الطب.

منح 12 طالبا درجة الماجستير

كما تم منح درجة الدكتوراة لعدد 9 طلاب، والماجستير لعدد 12 طالبا من مختلف كليات الجامعات، ومنح الطلاب الناجحين دورأبريل 2023 دبلوم الدراسات في العلوم الطبية البيطرية شعب «الكيمياء الحيوية - مراقبة الأغذية» تخلفات وعددهم 13 طالبا وطالبة.