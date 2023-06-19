«الداخلية»: ضبط 312 متهما بحيازتهم مواد مخدرة في حملات أمنية بكفر الشيخ

أكدت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة متهمين في دائرة مركز البرلس، خلال عدة حملات امنية مكبرة.

ضبط 312 متهما في قضايا بكفر الشيخ

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 297 قضية بإجمالى 312 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.700 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.400 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو، و350 قرص مخدر، بندقية آلية، 8 فرد خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 155 قطعة سلاح أبيض.

وذكزر بيان وزالرة الداخلية، أن تمكنت إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 1132 قضية مخالفات الصيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أوضح «الداخلية»، أنه بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من تعليق يتضمن التماس صاحب الحساب اتخاذ اللازم حيال بعض الأشخاص لممارستهم أعمال البلطجة بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، فبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن الأجهزة الأمنية لا تألوا جهداً فى توجيه العديد من الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة.