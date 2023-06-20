رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الدستورية العليا» تطلق كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
12:33 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

بدأت احتفالية المحكمة الدستورية، قبل قليل، بإطلاق كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري.

اقرأ المزيد:

قرار جمهوري بتعيين نائبين جديدين لرئيس المحكمة الدستورية العليا

الكنيسة الكاثوليكية تعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته

 «جبالي» يعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته

سفير بيرو بالقاهرة يزور المحكمة الدستورية العليا
بقلم نرمين عفيفي