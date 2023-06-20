«الدستورية العليا» تطلق كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 12:33 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023 المحكمة الدستورية العليا بدأت احتفالية المحكمة الدستورية، قبل قليل، بإطلاق كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قرار جمهوري بتعيين نائبين جديدين لرئيس المحكمة الدستورية العليا الكنيسة الكاثوليكية تعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته «جبالي» يعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته سفير بيرو بالقاهرة يزور المحكمة الدستورية العليا الدستوري المصري المحكمة الدستورية العليا بقلم نرمين عفيفي