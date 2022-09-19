 «جبالي» يعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، لتقديم واجب العزاء إلى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في وفاة والدته.

استقبال رئيس مجلس النواب

كان في استقبال رئيس مجلس النواب، المستشار بولس فهمي، وعدد من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وخلال تقديم واجب العزاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن بالغ التعزية القلبية للمستشار بولس فهمي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي عن بالغ شكره وامتنانه للمشاعر الأخوية الطيبة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

الأمين العام يشارك في العزاء

رافق المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال تقديم واجب العزاء، المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب. ويذكر أن رئيس مجلس النواب حرص على تقديم واجب العزاء، عقب عودته إلى أرض الوطن من المشاركة في مؤتمر برلماني دولي.