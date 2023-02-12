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سفير بيرو بالقاهرة يزور المحكمة الدستورية العليا

كتب:

محمد عيسى
04:28 م | الأحد 12 فبراير 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

اجتمع اليوم، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع سفير دولة البيرو بالقاهرة خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا، برفقة اثنين من فقهاء القانون الدستوري في بيرو، وذلك بناء على طلب سفارة بيرو بالقاهرة، وجرى تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية المستقرة في كلا المحكمتين الدستوريتين المصرية والبيرونية.

تبادل الهدايا التذكارية

واتسم اللقاء بروح المودة والألفة وتم تبادل الهدايا التذكارية، وفى الختام شكر السفير ورفقته المستشار رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال، وطلبا دوام التواصل بين المحكمتين بما يدعم التعاون المشترك بين البلدين.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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