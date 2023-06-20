أحمد أبو العزم.. بطل مصر في كمال الأجسام يحصد لقب بطولة أوكرانيا «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحمد أبو العزم.. بطل مصر في كمال الأجسام حصد لقب بطولة أوكرانيا»، قصة إصرار من نوع خاص بطلها اللاعب المصري أحمد أبو العزم، الذي حاز على لقب بطولة أوكررانيا لكمال الأجسام بعد أن اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات الرجال.

الظروف لم تكن مهيأة للمشاركة

إعلان موعد البطولة.. النقطة الفارقة مع البطل المصري بعد أن علم بتنظيم البطولة وإقامتها في شهر يونيو 2023، ورغم أن الظروف لم تكن مهيأة للمشاركة، نظرا إلى أوضاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه أصر على المنافسة بعد أن تشاور مع زوجته الأوكرانية ومدربه البلجيكي.

استطاع التألق والتفوق في رياضته التي يعشقها منذ صغره

وأصر البطل المصري على الوصول إلى لحظة الصعود على منصة التتويج في مسابقات كمال الأجسام، رغم التحديات التي واجهها خلال مشواره، إلا أنه استطاع التألق والتفوق في رياضته التي يعشقها منذ صغره.

وعلى مدار نصف سنة، كثف البطل المصري تدريباته بجانب عمله كمدرب شخصي في إحدى صالات اللياقة البدنية بمدينة دنبرو، حيث كان على موعد وقتها مع تنفيذ 3 تمارين يومية على يد المدرب الخاص به، فضلا عن التزامه بنظام غذائي منظم.