«الطيب» يحصد المراكز الأولى في مسابقات كمال الأجسام.. «الأحلام تصبح حقيقة»

«من طلب العلا سهر الليالي»، بهذه الكلمات بدأ إسلام الطيب، ابن محافظة المنوفية، صاحب الـ 22 عاما، حديثه عن احترافه ومشاركته في مسابقات رياضة كمال الأجسام، حيث ظل سنوات يعمل بجد واجتهاد حتى استطاع أن يحصد العديد من الجوائز في هذه الرياضة، مؤكدا أن من لديه حلم لا بد وأن يسعى حتى يصل إليه.

رحلة إسلام الطيب في رياضة كمال الأجسام

قال إسلام الطيب لـ«الوطن»، إنه يعمل مدرب في «چيم» بقريته، وعمله مدرب جعله يتجه إلى رياضة كمال الأجسام، «بلعب اللعبة دي من 3 سنين، ودرست كتب تشريح وتغذية حتى أتمكن من ممارسة عملي بشكل سليم».

بطل كمال الأجسام بالمنوفية

وأكد «الطيب» أنه حصد العديد من الجوائز، حيث حقق عام 2019 مركز أول في إحدى المسابقات على مستوى محافظة المنوفية، ثم حصل على المركز التاسع في بطولة الجمهورية للناشئين عام 2019، وبعد ذلك توقف لتأدية خدمته العسكرية، ولكن سرعان ما عاد أقوى وخاض الكثير من التجارب والمسابقات في وقت قصير.

كما شارك في مسابقة بطولة عروس البحر الأبيض المتوسط المقامة في كلية تربية رياضية بمحافظة الإسكندرية، وحصل فيها على المركز الأول، وبعد ذلك قام بالمشاركة في بطولة المنوفية للشباب تحت سن 23 وحصل على المركز الأول، وتأهل لبطولة الجمهورية الدرجة الأولى وحصل على المركز الرابع بها.

وأوضح أن الداعم الأول والأساسي له كان عائلته وبالتحديد والده ووالدته وإخوته ومدربه الخاص، «المدرب كان شايف إن جينات جسمي مميزة تخليني أكون حاجة كويسة في اللعبة».

وأضاف أنه استطاع تطوير ذاته في مجال رياضة كمال الأجسام عن طريق الاستمرارية والصبر وتطوير الذات والفكر بالتعليم والبحث والتطبيق العملي، مؤكدًا أنه لم يستسلم قط رغم الصعوبات التي كانت تواجهه في البداية.

وأشار الطيب إلى أن قدوته في الرياضة البطل العالمي الشحات مبروك، وأنه يأمل في الوصول إلى بطولة العالم حتى يستطيع رفع علم مصر عاليا، مختتمًا حديثه بإعطاء النصيحة للشباب أن يظلوا وراء أحلامهم حتى تصبح حقيقة.