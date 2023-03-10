جامعة سوهاج تعلن الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة كمال الأجسام للطلبة

أعلنت جامعة سوهاج أسماء الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في بطولة كمال الأجسام، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة أكثر من 65 طالبا بمختلف الكليات، وذلك في أوزان من 65 كيلو وحتى 90 كيلو.

الفائزون ببطولة كمال الأجسام

وهنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين في بطولة كمال الأجسام، والتي تعد واحدة من الألعاب الرياضية المميزة المعتمدة على اللياقة البدنية ومرونة العضلات، والقدرة على إظهار الكتلة العضلية وتقسيمات الجسم وتناسقه بطريقة احترافية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تنظيم تلك البطولات المتنوعة والتي تتناسب مع مهارات وقدرات الطلاب، وتساهم في تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولات القمية.

تحكيم بطولة كمال الأجسام

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة أقيمت بالتعاون مع منطقة سوهاج لكمال الأجسام، مقدماً لهم الشكر على حسن التعاون والتحكيم العادل للبطولة، مشيراً إلى أن نتائج البطولة في أوزان (90 كيلو) أسفرت عن فوز الطالب أحمد فتحي بكلية التمريض بالمركز الأول، والطالب عبدالله علوي بكلية الحقوق بالمركز الثاني.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن نتائج الفائزين في أوزان 85 كيلو، تضمنت الطالب معاذ إبراهيم بكلية الزراعة مركز أول، والطالب مصطفى عاصم بكلية الحقوق مركز ثاني، أما الفائزون في أوزان 80 كيلو، فقد حصل الطالب علي محمد عبد الغفار بكلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الأول، كما حصل الطالب محمد السيد بكلية التجارة على المركز الثاني.

طلاب الكليات الفائزين

وأضاف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، أن لجنة التحكيم أعلنت أيضا الفائزين في أوزان 75 كيلو، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمد طارق بكلية الحقوق، والمركز الثاني حصل عليه الطالب إمام محمد بكلية الآداب، وفي أوزان 70كيلو فاز بالمركز الأول الطالب هشام كمال بكلية الحقوق، والمركز الثاني للطالب معتز أحمد بكلية الحقوق.

وأوضح الخطيب محمد، أخصائي رياضي بالإدارة، أن نتائج الفائزين في أوزان 65 كيلو فاز بالمركز الأول الطالب أحمد عبدالله بكلية التجارة، وفي أوزان 60 كيلو حصل الطالب إبراهيم صالح بكلية الحقوق على المركز الأول، كما حصل الطالب مصطفى محمد بكلية الآداب على المركز الثاني.