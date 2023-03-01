انطلاق بطولة الطلبة في كمال الأجسام بجامعة سوهاج الثلاثاء المقبل

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج، بطولة الطلبة في كمال الأجسام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من مارس الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.

وقال إن الجامعة تحرص على خلق بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب الطلابية فى مختلف المجالات والأنشطة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب، واختيار أفضل العناصر لتمثيل الجامعة في كافة المحافل والبطولات.

ضمت العديد من الفعاليات والمشاركات الرياضية

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أن خطة الأنشطة الطلابية هذا العام ضمت العديد من الفعاليات والمشاركات الرياضية المتميزة، والتى من شأنها دعم وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وبناء جيل سليم بدنياً وفكرياً، وإكسابهم مهارات إضافية جديدة تساعدهم على تنمية شخصياتهم وتطوير مداركهم العلمية والعملية.

تعزيز العضلات وزيادة اللياقة البدنية

ومن جانبه أوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، إن رياضة كمال الأجسام تعد نوعًا من التمارين التي تهدف إلى تعزيز العضلات وزيادة اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، كما أنها تهدف إلى إظهار الكتلة العضلية وتقسيماتها وتناسقها بطريقة جمالية.

وقال الخطيب محمد، أخصائي رياضي بالإدارة أن البطولة تقام في الأوزان من 65 كيلو حتى 90 كيلو، مشيرًا إلى ضرورة التزام المتسابقين بالزي الرياضي أثناء العرض، واستبعاد من يخالف التعليمات.