«الداخلية» تضبط المتهمين بقتل شخص خلال مشاجرة في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة، ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وأوضحت أنه بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص، توفى متأثرا بإصابته بجرح نافذ في الصد، وطرف ثانى (شخصين)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة، تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب مستخدما سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.