ضعف المياه غدا بمدينة دار السلام بسوهاج لمدة 4 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة دار السلام غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مضيفًا أنه يتم القيام بأعمال تطهير وصيانة بئر التوزيع الخاص بمحطة مياه أولاد سالم السطحية.

خط الشكاوى بمياه سوهاج

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

الدفع بسيارات مياه مجانية بسوهاج

وانه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.