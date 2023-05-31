العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في دار السلام.. والتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لطفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بمنطقة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كما قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية، والاحتفاظ بها لمطابقتها بالبصمة الوراثية بالمتهمة عند ضبطها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة والتعرف على المتهم بإلقاء الجثة.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من أحد عمال النظافة بالمنطقة، يفيد العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك، وتبين بالفحص خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين عدم وجود أي علامات مميزة أو بيانات تدل علي هويتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.