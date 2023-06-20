حملة لتجميل المسطحات الخضراء في بلطيم استعدادا لاستقبال زائري المصيف

أكد هيثم عطية، رئيس مجلس ومدينة مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، أنه يجرى حاليا تنفيذ حملة مكبرة بهدف تجميل وري المسطحات الخضراء داخل المصيف، وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين، وذلك بما يليق باستقبال المصطافين القادمين إلى المصيف من جميع محافظات مصر خلال فصل الصيف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن يكون المصيف في أبهي صورة.

المسطحات الخضراء في مصيف بلطيم

وأشار «عطية»، في بيان له، إلى أنه «لدينا مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء داخل مصيف بلطيم، التي تظهر الشكل الجمالي له»، موضحا أنه جرى زراعة وتوزيع تلك المسطحات الخضراء بشكل هندسي ممتاز، بما يظهر جمال المصايف أمام شقق وشاليهات المصطافين، كما أنها تساهم في الحفاظ على التقلبات المناخية.

3 ملايين زائر من كل عام بمصيف بلطيم

يذكر أن مصيف بلطيم الواقع بالسواحل الشمالية علي شواطئ مياه البحر الأبيض المتوسط في محافظة كفر الشيخ، يستقبل كل عام نحو 3 ملايين من الزائرين والمصطافين داخل المصيف، وذلك للاستمتاع بنسمات الهواء العليل، ومياه البحر الصافية، والرمال الصفراء، وكذلك بساتين النخيل والفاكهة، الواقعة خلف شواطئ المصيف.