اعرف أفضل الشواطئ في مصيف بلطيم.. تناسب زائري اليوم الواحد

«بلطيم» من المصايف المهمة في كفر الشيخ، إذ يطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط، إذ تضم عددا من الشواطئ يقصدها أغلب العائلات من جميع المحافظات، لمن لديهم في الذاكرة مميزاتها وهدوئها التام.

أفضل الشواطئ في مصيف بلطيم

وقال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة في مصيف بلطيم خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع شواطئ مصيف بلطيم تمتاز بالهدوء والسكينة، إذ تعود بالراحة النفسية على الزائرين داخل المصيف، وخاصة شاطئي «السلام، والأمل».

شواطئ مصيف اليوم الواحد

وأضاف أن مصيف بلطيم به شواطئ يقصدها مصطاف وزائري اليوم الواحد مثل «الزهرة، والنرجس، والفنار»، وذلك لقربها من البوابة الرئيسية لمدخل مصيف بلطيم، حيث تكون أسعار «العشش» والشقق السكنية في متناول جميع العائلات «على قد الإيد».

أسعار الشاليهات والشقق في شواطئ بلطيم

ويشير أشرف صحصاح، عضو الغرفة السياحة، بالغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إلى أن الشواطئ سالفة الذكر، تتميز بالآتي:

- شواطئ يقصدها أغلب العائلات والتي تقيم لفترات تتجاوز الشهر، ما يساعد على عدم التكدس والزحام لتواجد مصطافين جدد.

- قريبة من جميع الخدمات الترفيهية، والتسويقية لمصيف بلطيم.

- تتميز بخلفية رائعة وجذابة حيث تتواجد مزارع النخيل، وبساتين الفاكهة.

- أسعار الشاليهات والشقق في مصيف بلطيم تناسب جميع الأسر، تبدأ من 70 حتى 200 جنيه لليوم الواحد، أما في شاطئ الأمل، والسلام تبدأ الأسعار للإقامة من 100 حتى 250 جنيها لليوم الواحد.