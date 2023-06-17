«بيتش باجي» لتوصيل كبار السن إلى شاطئ مصيف بلطيم مجانا

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة في مصيف بلطيم، إن توجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وهيثم عطية، رئيس مجلس ومدينة مصيف بلطيم، ضرورة توفير وسيلة نقل «بيتش باي»، بحيث تستطيع السير على الرمال دون عراقيل، لتوصيل المصطافين من كبار السن، إلى شواطئ المصيف بسهولة ويسر مجانا والاستمتاع بالمناخ الرائع بالمصيف والهواء العليل ومياه البحر الصافية.

إقبال متوسط علي شواطئ مصيف بلطيم هرباً من الحر

وأوضح «الخطيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصيف بلطيم يشهد إقبالا متوسطا اليوم السبت، بجميع شواطئ مصيف بلطيم، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، وسط توفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع المصطافين من خدمات ترفيهية، مرافق.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم السبت

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ، بلغت نحو 23كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، والرطوبة بلغت 37%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي33 درجة مئوية، والصغرى، 19 درجة مئوية.