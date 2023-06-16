إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

توافد عدد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات على مصيف بلطيم، للاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وعبّر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الـ6.

توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتواجد 100 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، و2 جيت سكي «موتوسيكل مائي»، و3 لنشات بحرية، مهيباً برواد المدينة الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.