عضو بـ«التنسيقية» يطالب بحوافز إضافية لدعم مشروعات الشباب

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مشكلات رواد الأعمال في مصر من أهم الملفات نظرا للتحديات الكثيرة التي تواجهها، متابعا: «هذا الأمر لا يتوقف على الدعم المادي فقط، وفي الفترة التمهيدية التقينا رواد أعمال أسسوا شركات في مصر وتركوها ثم أسسوا شركات في دول عربية، وسألناهم عن السبب».

حوافز لتشجيع المشروعات

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «رواد الأعمال قالوا إنّ الدول العربية تتنافس على الشباب المصري، وتمنحهم مزايا وحوافز لتأسيس مشروعاتهم هناك، لذلك طالبنا في جلسة الخميس الماضي، بمنح الشباب حوافز، مثل الإعفاءات الضريبية».

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «الشباب طالبوا بمزايا وإعفاءات أخرى، مثل صندوق الاستثمار الذي يدعم صناديق الاستثمار الأخرى، كما طالبوا بالتدريب والتأهيل، ونحن بحاجة إلى دعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية».