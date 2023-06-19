«الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة بالمحور السياسي

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في المحور السياسي بالحوار الوطني لما له من أهمية كبرى، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلي قطع أشواطا كبيرة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي وضعت مصر على خطوات صحيحة قابلة للتطوير بحيث تكون من الرواد بمنطقة الشرق الأوسط.

ملفات المحور السياسي بالحوار الوطني

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر وتشجيع التفاعل بين الأكاديمية المصرية للتدريب ونظيراتها في الخارج وحرية البحث العلمي وقانون المجالس المحلية، لافتا إلى أن الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة في المحور السياسي.

قانون 2019 للعمل الأهلي

وتابع، أن قانون 2019 للعمل الأهلي أحدث نقلة كبيرة في مصر، إذ أنه حقق إنجازات كبيرة في هذا الصدد، ويعد أحد القوانين الجيدة على مستوى العالم.