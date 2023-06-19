علي الدين هلال: الحوار الوطني يتناول كل الملفات ويمثل أطياف المجتمع كافة

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، أن التشكيك في الحوار الوطني شعور خائب من المشككين، لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية لم تشارك لكنها على قدر من الوطنية.

كل الملفات على طاولة الحوار الوطني

وقال علي الدين هلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هؤلاء الأفراد شعروا أن الحوار الوطني لن يبث على الهواء مباشرة، منوها أن كل شيء يحدث في الدولة من ملفات معروض على طاولة الحوار الوطني.

وأضاف، العائد على المواطن من الحوار الوطني منه عاجل ومنه طويل الأمد، فالعاجل مثل قانون الوصاية على الأموال الذي صدر عام 1954، منوها أن هناك كثيرا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تحدثت عن تلك الأزمة، وهذا سيؤدي بنا إلى قانون جديد.

الحوار الوطني يضم كل أطياف المجتمع

واستكمل المفكر السياسي، أن الحوار الوطني يمثل كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعي نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا.