علي الدين هلال: الحوار الوطني يشهد مشاركة 60 حزبا سياسيا

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك أكثر من 60 حزبا سياسيا يشارك في الحوار الوطني، وهي تشمل الأحزاب المؤيدة والمعارضة في مصر.

أكثر من 60 حزبا سياسيا يشاركون في الحوار الوطني

أوضح «علي الدين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد جلسة واحدة من جلسات الحوار الوطني انتهت في الوقت المحدد لها، لأن هذا الجلسات تعطي المساحة لكل المشاركين لتعبير عن آرائهم.

وأضاف علي الدين: «كل ممثلي الأحزاب في الحوار الوطني تم ترشيحهم من أحزابهم، منوهًا بأن الحوار الوطني لا علاقة له باختيارات الأحزاب، كما أن ممثلي الأحزاب يتحدثون بكل ما لديهم من معلومات، دون إي ايميلات، وهي مذاعة على الهواء دون أي مونتاج».

الهدف من الحوار الوطني

وأشار إلى أن الهدف من الحوار الوطني، الاستماع إلى الآراء المخالفة والمؤيدة، موضحًا أنه لا توجد أي فروض تفرض على المشاركين في الحوار الوطني.

ولفت علي الدين هلال، إلى أن المبادئ الخاصة بالحوار الوطني، شملت مجموعة من النقاط، بينها «عدم مشاركة أي شخص كان له يد في سفك الدماء»، وهذا ينطبق على جماعة الإخوان الإرهابية، لذا تم استبعادهم من المشاركة في الحوار الوطني.