الإعدام للمتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه في كفر الشيخ

أصدرت محكمة جنايات فوه في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، قرارًا بإعدام المتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه، وذلك عقب إحالة هيئة المحكمة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمين عما نُسب إليهما.

وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت قرارًا في جلستها السابقة بتاريخ 20 مايو 2023، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ وذلك للأخذ بالرأي الشرعي في إعدام سيدة وشقيق زوجها، على خلفية اتهامها بقتل زوج الأولى بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما.

وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم 17 من شهر نوفمبر الماضي 2022، عندما أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا، على إنهاء حياة زوجها في قرية سكرانة التابعة إلى مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وذلك بمعاونة شقيقه.

العثور على جثمان شخص مقتولًا داخل الأرض الزراعية

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، من العثور على جثمان شخص مقتولًا داخل الأرض الزراعية المملوكة له، حيث تبين عقب فحص الجثمان وجود العديد من الإصابات في الجسد، وهي التي أدت إلى مصرع المجني عليه.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها وتحرياتها للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، حيث تبين أن زوجة المجني وراء الواقعة بمساعدة شقيق زوجها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، في إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإعدامهما في جلسة اليوم لقتلهما المجني عليه.

وجّه المستشار خالد بدر الدين، رئيس محكمة جنايات فوه والدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، كلمات مؤثرة للمتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه بكفر الشيخ، قائلاً: «غاب الزوج فاستغلت الزوج وشقيقه ذلك فاجتمع المتهمان وكان ثالثهما الشيطان فحضر إليهما ليتفقا على الغدر والخيانة».

كلمات مؤثرة من رئيس المحكمة

من جانبه، وجّه المستشار خالد بدر الدين، رئيس محكمة جنايات فوه والدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، كلمات مؤثرة للمتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه بكفر الشيخ، قائلاً: «غاب الزوج فاستغلت الزوج وشقيقه ذلك فاجتمع المتهمان وكان ثالثهما الشيطان فحضر إليهما ليتفقا على الغدر والخيانة».

وأضاف رئيس محكمة جنايات فوه، «الزوج يُمكن تعويضه، أما في القضية هان الزوج على زوجته فهي لم تكُن له زوجة صالحة، ولم تكُن لشرفها حافظة، أما الشقيق فلا يُمكن تعويضه فقام المتهم بقتل أخيه وهشم رأسه وروى الأرض بدمائه فالأخ هو السند إذا ضاقت الصدور فاليوم لا سبيل للرحمة لكما، ولا نسيب من الرأفة».