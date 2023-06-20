وزير الرياضة يفتتح مركز التخاطب والتكامل الحسي في العريش

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبًا عن المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مركز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات بمقر نادي قادرون باختلاف في العريش.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المركز جرى إنشاؤه بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتم تجهيزه بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تـأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، فضلًا عن تزويده بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب.

وأشاد «صبحي» بالمستوى المتميز لمراكز شباب شمال سيناء التي تم تطويرها لخدمة أبناء ومواطني سيناء، وفي ضوء خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب والأندية بشمال سيناء في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

الوزير يؤكد على تطوير المشنآت الرياضية

ولفت الوزير، إلى المُضى في تطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء الفترة المقبلة بجانب تكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة لشباب ونشء سيناء على مدار العام، ضمن برنامج تنموى توعوى مُتكامل تنفذه الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية.

وقدم الشكر والتقدير لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية، على التعاون المثمر مع الوزارة في توفير ما يتطلع له مواطنو سيناء من خدمات شبابية ورياضية.