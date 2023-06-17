أشرف عبد الباقي يعرض «مسرحية كلها غلط» في العريش: مبسوطين جدا

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن استكمال باقي عروض «مسرحية كلها غلط جريما في المعادي» في المحافظات بعد عرضها في بورسعيد والمنيا وأسيوط.

عرض «مسرحية كلها غلط» في العريش

وستكون المرحلة المقبلة للمسرحية العريش وبالتحديد يوم 19 و20 يونيو الحالي، وكتب أشرف عبد الباقي عبر حسابه على موقع إنستجرام: بعد عرض «مسرحية كلها غلط» في بورسعيد والمنيا وأسيوط وجدة والرياض والساحل، مبسوطين جدا إننا هنعرض في العريش وسط أهلنا أيام 19 و20 يونيو بقصر الثقافة بمدينة العريش أرض الفيروز.

الفنانون يهنئون أشرف عبد الباقي

وحرص على تهنئة أشرف عبد الباقي عدد من الفنانين، ومن بينهم أكرم حسني وكتب: «مبروك يا حبيبي.. بالتوفيق إن شاء الله»، بينما كتبت منى ممدوح: «مبروك ألف مبروك بالنجاح إن شاء الله».

مسرحية «جريما في المعادى.. مسرحية كلها غلط»، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، وترجمة نادية حسب الله، ومدير الفرقة حسن نجيب، ومدير المسرح رشدي سلامة، وأزياء هالة الزهوى، وديكور محمود سامي.