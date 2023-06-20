تامر شلتوت يحتفل بعيد الأب: والدي أسس جمعية خيرية لعلاج غير القادرين

احتفل الفنان تامر شلتوت، بعيد الأب؛ إذ رثى والده الدكتور الراحل محمد شلتوت، بكلماتٍ مؤثرة، صباح اليوم الأربعاء، قائلًا: «وحشني قوي يا بابا.. وتعبان من غيرك.. الله يرحمك حبيبي».

تامر شلتوت: أبويا أطيب راجل عرفته في حياتي

ونشر تامر شلتوت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لوالده الراحل، وعلق عليها قائلًا: «دي صورة أبويا.. دكتور.. أطيب راجل عرفته في حياتي.. أبويا مات بالكورونا وهو بيعالج مريض.. كان عامل جمعية خيرية بيعالج بيها أي مريض غير قادر».

وأضاف الفنان ضمن الاحتفال بعيد الأب، «هو اللي زرع فيّا حب الخير، وآخر كلمة قالها لي (أنت قلبك أبيض قوي يا ابني.. التجارة مع الله يا تامر)، ومات الله يرحمه وساب سيرة طيبة وحب واحترام في قلبي هيعيش جوايا لآخر العمر.. الله يرحمك يا بابا.. بحبك وبحترمك».

تامر شلتوت يشارك في مسلسل «الكتيبة 101»

وشارك تامر شلتوت، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «الكتيبة 101»؛ إذ حيث جسد شخصية الإرهابي أبو زياد الأجنبي، بطولة آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر وآخرين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.