خالد سليم يتذكر والده بكلمات مؤثرة في عيد الأب

حرص الفنان خالد سليم على تذكر والده الراحل بكلمات خاصة ومؤثرة، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» تضمَّن عددا من الصور الخاصة لوالده الذي بدا يشبهه كثيرا.

وعلق سليم على الصور قائلا «حبيبي.. وحشتني أوي.. أنا عارف إن حضرتك حاسس بيا.. علشان كده طول الوقت حاسس إنك معايا وفي ضهري وبتفرحلي وتدعيلي.. لما بخلص أي أغنية جديدة أو أي مسلسل.. بفضل مستني مكالمتك أو رسالتك اللي بتقولي فيها رأيك بالتفصيل».

خالد سليم يتذكر والده في عيد الأب

وتابع خالد سليم قائلا «ببقى عاوز أسمع الفرحة والفخر اللي في صوتك وحضرتك بتكلمني.. وضحكتك اللي دايماً في وسط كلامك من كتر سعادتك.. بس مش بتكلمني.. كل عيد أب وإنت سعيد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا بابا ويحسن إليك.. أرجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة.. (الفاتحة)».