محافظ جنوب سيناء: حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار في طابا ونويبع

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة استثمار منطقتي نويبع وطابا، وتوفير كل المتطلبات لزيادة أعداد السياح الوافدين، خاصة في ظل تمتعهما بطقس معتدل ومنشآت سياحية تليق بكل المستويات.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا موسعاً بحضور كل الجهات المعنية، لتنمية طابا نويبع من أجل دراسة استغلال وتطوير المنطقة.

تشجيع المستثمرين

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى مناقشة توفير حزم من التسهيلات لتشجيع المستثمرين العاملين في طابا نويبع، وجرى استعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي ستتخذها الدولة من لتيسير الإجراءات، لإتاحة مزيد من التيسيرات والمحفزات للسياحة في منطقة طابا، سواء للمستثمرين أو للسائحين.

وتابع، بأنه جرى مناقشة تطوير منفذ طابا البري لتسهيل عمليات دخول وخروج السياح، موضحاً أن يجري التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سهولة المرور من منفذ طابا البري.

وقال المحافظ، إن مطار طابا يعمل حاليا، وسيُجرى تطويره من قبل الشركة المصرية للمطارات، لزيادة أعداد الطيران الوافدة إلى المنطقة، لافتا إلى أنه عرض في الاجتماع طرق تحسين الخدمات والمرافق بمدينة طابا.

جمعية مستثمري نويبع طابا

وقدم المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع، الشكر للحكومة لسرعة استجابتها لمطالب المستثمرين ومناقشة أفضل الطرق لتشجيع الاستثمار في طابا نويبع، باعتبارهما من أفصل المناطق السياحية في العالم.

وقال «سليمان»، إنه تقدم بعدد من المقترحات والتوصيات لزيادة الاستثمار وتشجيع السياحة، مثل إقامة مول تجاري بمنفذ طابا لعرض مختلف السلع والمنتجات المصرية، مؤكداً جاهزية اتحاد المستثمرين للمشاركة في تنفيذ هذا المول.

وطالب بالتوسع في إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بكل من طابا ونويبع، بما يسهم في الترويج لهذين المقصدين السياحيين المهمين.