مفيد شهاب: تحرير طابا نموذج متحضر للتسوية السلمية للنزاعات الدولية

هنأ الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، الشعب المصري وكل شعوب الأمة العربية ومحبي السلام، بمناسبة الذكرى 34 لتحرير طابا، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجا متحضرا للتسوية السلمية للنزاعات الدولية، وأنه يمكن استرداد الحق عن طريق المفاوضات، وإذا تعذرت المفاوضات فبالوسائل السلمية، وفي مقدمتها التحكيم الدولي، وذلك على نحو ما تم في تحرير طابا منذ 34 عاما.

«شهاب»: المفاوضات مع إسرائيل «معركة طويلة»

وأضاف «شهاب»، في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن المفاوضات تضمنت مواقف عديدة كونها كانت معركة طويلة، إذ بدأت المفاوضات قبل الموعد المحدد لإتمام الانسحاب وهو 25 أبريل 1982، لافتًا إلى أنه وفقًا لإتفاقية السلام كان يفترض أن يكون هذا الموعد متضمنا انسحاب آخر جندي إسرائيلي من كل أرض سيناء، غير أن إسرائيل بدأت بالمماطلة قبل الموعد بـ3 أشهر.

مماطلة إسرائيلية قبل الانسحاب من الأراضي المصرية

وتابع وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، بأن إسرائيل ماطلت في الانسحاب من بعض المواقع المهمة سياحيًا واستراتيجيًا، وفي مقدمتها طابا، ومنذ هذا التاريخ بعام 1982 توالت المواقف الصعبة، خاصة أن مصر كانت بمواجهة مع خصم مراوغ ومماطل ويريد أن يغتصب عدة قطع من أراضي الغير ويتحجج بحجج واهية، ويعلم علم اليقين أن ما يطالب له ليس حقه، لكنه يحاول أن يضم إلى أرضه كل ما يستطيع.